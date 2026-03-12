Calici sotto le stelle a Villa de Claricini

A Villa de Claricini si svolge una serata dedicata a Calici sotto le stelle, un evento che unisce storia ed enogastronomia. Durante la serata, i partecipanti potranno godere di un’atmosfera rinascimentale, immersi in un ambiente unico e suggestivo. L’evento offre un’occasione di confronto tra cultura, vino e tradizione in un contesto che richiama il passato.

Quando Storia ed Enogastronomia si incontrano. Una serata in cui saremo proiettati in uno scenario unico, immersi in un’atmosfera rinascimentale che renderà questa evento indimenticabile. Calici sotto le stelle, in questa occasione, è una manifestazione dedicata ai vini bianchi, rossi e spumanti del Friuli Venezia Giulia e della Brda (Collio sloveno), alla quale parteciperanno 30 tra le migliori aziende vinicole abbinate a ristoranti, agriturismi e prodotti tipici agroalimentari. Alla serata saranno presenti anche aziende produttrici di birre, liquori ed altro. L'evento si svolgerà all’aperto, Venerdì 15 Maggio 2026 dalle ore 19.30 fino alle ore 23. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

