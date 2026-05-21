Il protocollo cade quando la squadra del cuore vince un trofeo continentale

Il 20 maggio 2026, a Istanbul, il principe William ha festeggiato con entusiasmo la vittoria dell’Aston Villa in un trofeo continentale. La scena ha mostrato un’esplosione di gioia con urla, abbracci e braccia al cielo, caratteristiche di un tifoso comune. Questa celebrazione ha interrotto momentaneamente il suo ruolo pubblico, dimostrando un atteggiamento spontaneo e vivace in occasione di un evento sportivo importante. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori e fotografi presenti all’evento.

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