Il protocollo cade quando la squadra del cuore vince un trofeo continentale
Il 20 maggio 2026, a Istanbul, il principe William ha festeggiato con entusiasmo la vittoria dell’Aston Villa in un trofeo continentale. La scena ha mostrato un’esplosione di gioia con urla, abbracci e braccia al cielo, caratteristiche di un tifoso comune. Questa celebrazione ha interrotto momentaneamente il suo ruolo pubblico, dimostrando un atteggiamento spontaneo e vivace in occasione di un evento sportivo importante. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori e fotografi presenti all’evento.
Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti La sua squadra del cuore batte 3-0 il Friburgo in finale a Istanbul. Il futuro re d'Inghilterra lascia così da parte il protocollo e si unisce ai festeggiamenti La compostezza regale può aspettare. Il 20 maggio 2026, a Istanbul, il principe William ha esultato come qualsiasi tifoso: urla, abbracci, braccia al cielo per i gol dell’Aston Villa. E a fine partita, con il 3-0 al Friburgo già scritto e l’Europa League in tasca dopo 44 anni dallo storico trionfo in Coppa dei Campioni, si è unito al coro degli altri supporters intonando We Are the Champions, inno immancabile dei Queen dopo ogni trionfo sportivo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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