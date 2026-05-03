Il cuore del Trofeo Bandini per Alex Zanardi | quando la medaglia raggiunse l’indimenticato campione

Il Trofeo Bandini ha assegnato una medaglia speciale a Alex Zanardi, riconoscimento che ha avuto un significato particolare per lui. Zanardi, noto per il suo percorso sportivo e le sfide personali, ha ricevuto questo premio in un’occasione che ha reso ancora più evidente il suo valore. La medaglia rappresenta un tributo a un uomo che ha affrontato ogni difficoltà con determinazione e coraggio, senza bisogno di altri riconoscimenti ufficiali.