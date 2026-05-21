AGI - " Notte incredibile! ": il principe William, grande tifoso dell'Aston Villa, ha portato la sua esultanza per il trionfo in Europa League anche sui social. Dopo aver festeggiato in tribuna a Istanbul, l'erede al trono britannico è sceso negli spogliatoi e ha bevuto birra insieme ai giocatori, come ha riferito Matty Cash: "Si merita momenti come questi, in cui si spera che possa lasciarsi un po' andare", ha spiegato il difensore naturalizzato polacco. L'invito era arrivato in un breve incontro prima della finale in cui i giocatori avevano scherzato che si sarebbe potuto unire ai loro festeggiamenti purché pagasse lui per le birre. L'esultanza in tribuna e la passione per i Villains. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il principe William scatenato per l’Aston Villa: “Notte incredibile!”

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