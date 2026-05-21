Il primato ecologico di Bergamo | torna il Festival dell’Ambiente per difendere il clima

Dal 30 maggio al 5 giugno, Bergamo ospiterà la seconda edizione del Festival dell’Ambiente, un evento che si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente. La manifestazione si terrà sia in città che nei territori circostanti, coinvolgendo diverse iniziative e attività incentrate sulla tutela del clima e sull’attenzione alle tematiche ecologiche. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico attraverso incontri, esposizioni e interventi dedicati alla salvaguardia dell’ambiente naturale.

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