Il primato ecologico di Bergamo | torna il Festival dell’Ambiente per difendere il clima
Dal 30 maggio al 5 giugno, Bergamo ospiterà la seconda edizione del Festival dell’Ambiente, un evento che si svolge in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente. La manifestazione si terrà sia in città che nei territori circostanti, coinvolgendo diverse iniziative e attività incentrate sulla tutela del clima e sull’attenzione alle tematiche ecologiche. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico attraverso incontri, esposizioni e interventi dedicati alla salvaguardia dell’ambiente naturale.
Bergamo. Dal 30 maggio al 5 giugno prenderà vita, a Bergamo e dintorni, la seconda edizione de il “Festival dell’ambiente”, organizzato nel contesto della Giornata Mondiale dell’Ambiente. La giornata è stata convocata nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e viene celebrata ogni anno il 5 giugno. L’evento, organizzato dall’ Associazione Climarte, con la direzione di Roberto Gualdi e con il coordinamento di Laura Di Santo e Silvia Lorenzi, e con la collaborazione dell’Assessorato alla Transizione Ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo diretto da Oriana Ruzzini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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