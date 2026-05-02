A Cerignola torna ' Tutti in Palla' il festival dell' Ambiente e della salute mentale

A Cerignola si rinnova l’appuntamento con il festival dedicato all’ambiente e alla salute mentale, che quest’anno torna con la sua ottava edizione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale insieme al Comune e al suo assessorato all’ambiente, si terrà dal 3 al 10 maggio. La presentazione ufficiale si è svolta in città, annunciando le date e le iniziative previste per questa edizione.

L’Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale (ANPIS) Puglia, insieme al Comune di Cerignola – Assessorato all’Ambiente, promotori del progetto, ha presentato ufficialmente la VIII edizione di “Tutti in Palla – Festival dell’Ambiente e della Salute Mentale”, in programma dal 3 al 10 maggio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Torna il Festival della salute mentale, l'edizione 2026Incontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all'aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare mai quanto è importante... Torna il Festival della salute mentale. Asl e Università di Siena insiemeIncontri, concerti, film, laboratori, dibattiti, attività all’aperto, lezioni, conferenze e tanto altro per non dimenticare quanto è importante... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Playoff, il Cerignola torna a Crotone: cancellare il passato per andare avanti nel tabellone; Salernitana: Golemic torna leader, Capomaggio quasi ok; Maggio dei libri alla biblioteca di comunità a Cerignola: tutti gli appuntamenti; Audace Cerignola, Gambale rompe il digiuno con una doppietta. Articoli con argomento: ‘Tutti in Palla’In programma a Cerignola l'ottava edizione di Tutti in Palla, organizzata da ANPIS Puglia e Comune. Una settimana di sport e cultura per promuovere il benessere psicofisico attraverso la cura del te ... trmtv.it Articoli con argomento: ‘festival Cerignola’In programma a Cerignola l'ottava edizione di Tutti in Palla, organizzata da ANPIS Puglia e Comune. Una settimana di sport e cultura per promuovere il benessere psicofisico attraverso la cura del te ... trmtv.it Cerignola, torna "Tutti in Palla - Festival dell'Ambiente e della Salute Mentale" - facebook.com facebook