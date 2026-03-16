Carnevale nuovo presidente della Provincia Celentano | Il risultato di un progetto politico solido

Federico Carnevale è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Latina durante le elezioni di domenica 15 marzo, alle quali hanno partecipato i sindaci e i consiglieri di 32 Comuni della provincia, esclusa Aprilia, che era sottoposta a commissariamento. La sua elezione rappresenta il risultato di un processo elettorale tra le figure istituzionali coinvolte nel territorio.

La sindaca di Latina commenta il risultato delle elezioni provinciali e la vittoria del candidato del centrodestra unito Federico Carnevale è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Latina. Ieri, domenica 15 marzo, si sono tenute le elezioni e al voto sono stati chiamati i sindaci e i consiglieri dei 32 Comuni della provincia (esclusa Aprilia perché commissariata). Con i favori dei pronostici, il primo cittadino di Monte San Biagio ha ampiamente vinto (circa il 70% dei voti), battendo l’avversaria Barbara Petroni, attuale sindaca di Roccasecca dei Volsci e candidata del centrosinistra. Di nuovo unito, il centrodestra pontina ha trovato la quadra alla vigilia delle elezioni sul nome di Federico Carnevale, esponente di Forza Italia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Latina, Carnevale è il nuovo presidente; Provincia di Latina, Federico Carnevale è il nuovo presidente con oltre il 71%; Latina – Federico Carnevale è il nuovo presidente della Provincia; E’ Federico Carnevale il nuovo presidente della Provincia di Latina.

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Ecco il nuovo presidente della Provincia di Latina Leggi qui https://www.latinaoggi.eu/news/home/316300/provincia-di-latina-federico-carnevale-e-il-nuovo-presidente-con-oltre-il-71.html - facebook.com facebook

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