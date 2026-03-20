Oggi si gioca la partita tra Giulianova e Recanatese, con la squadra ospite che si presenta in un momento difficile e con un pubblico in calo al Tubaldi. La Recanatese affronta questa sfida dopo aver visto diminuire il numero di tifosi presenti sugli spalti, mentre il Giulianova arriva determinato a ottenere punti importanti. La partita si svolge senza ulteriori incidenti o eventi particolari.

Tra gli innumerevoli problemi con i quali si trova a dover fare i conti attualmente la Recanatese (classifica allarmante, squadra che non vince dal 18 gennaio e dimostra una fragilità caratteriale sempre più preoccupante, un reparto difensivo che subisce gol con una facilità disarmante) c’è anche quello, non trascurabile, del pubblico. Dopodomani salirà al " Tubaldi " il Giulianova che nonostante sia reduce dal ko casalingo contro l’Ancona, dovrebbe avere al seguito centinaia di sostenitori. La dotazione di tagliandi, come sempre riservata alla tifoseria ospite, è di 507 biglietti (disponibili sul consueto circuito Vivaticket) e, dalle notizie apprese dall’Abruzzo, potrebbe anche non essere sufficiente, considerando che la distanza tra le due città è assolutamente abbordabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arriva il Giulianova. Recanatese sempre più sola. Diminuiscono i tifosi al Tubaldi

Articoli correlati

Al Tubaldi. Recanatese-L’Aquila. Un esame per dueLa ben nota asticella delle difficoltà per la Recanatese è oggi collocata quasi ai massimi livelli.

Ancona travolgente al "Tubaldi", poker alla Recanatese: i dorici restano in testa in compagnia del TeramoRECANATI - Spietata nel primo tempo, accorta e quasi impenetrabile nella ripresa.

Una raccolta di contenuti su Arriva il Giulianova Recanatese sempre...

Temi più discussi: Tabellino partita Giulianova vs Recanatese; La Recanatese con l’incubo Eccellenza se non batte il Giulianova; Serie D, 27^giornata: l'Ancona vince a Giulianova e blinda la vetta (sospesa Teramo-Ostiamare). Il Castelfidardo piego la Recanatese; Calcio serie D/F, lotta al vertice sull'asse Teramo-Giulianova e il Chieti va allo scontro salvezza.

Arriva il Giulianova. Recanatese sempre più sola. Diminuiscono i tifosi al TubaldiRichieste dall’Abruzzo di avere più di 507 biglietti, in pratica i giallorossi giocheranno in trasferta. msn.com

Giulianova is coming. Recanatese is increasingly isolated. The number of fans at the Tubaldi stadium is dwindling.Tra gli innumerevoli problemi con i quali si trova a dover fare i conti attualmente la Recanatise (classifica allarmante, squadra che non vince dal 18 gennaio e dimostra una fragilità caratteriale sem ... sport.quotidiano.net

"Nella vita di ognuno di noi arriva un momento in cui capisci che da solo non ce la farai. Un momento in cui senti il bisogno di chiedere aiuto, di avere un’amica che ti consigli e che ti sostenga quando senti che ti tremano le gambe. Ecco, ora immaginate che q - facebook.com facebook

Arriva la prima clamorosa sorpresa: Wisconsin cacciata fuori da High Point, l'accoppiamento tra teste di serie 5/12 colpisce ancora! E c'è Duke sotto di 11 all'intervallo contro Siena.. #MarchMadness x.com