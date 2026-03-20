Arriva il Giulianova Recanatese sempre più sola Diminuiscono i tifosi al Tubaldi

Da sport.quotidiano.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca la partita tra Giulianova e Recanatese, con la squadra ospite che si presenta in un momento difficile e con un pubblico in calo al Tubaldi. La Recanatese affronta questa sfida dopo aver visto diminuire il numero di tifosi presenti sugli spalti, mentre il Giulianova arriva determinato a ottenere punti importanti. La partita si svolge senza ulteriori incidenti o eventi particolari.

Tra gli innumerevoli problemi con i quali si trova a dover fare i conti attualmente la Recanatese (classifica allarmante, squadra che non vince dal 18 gennaio e dimostra una fragilità caratteriale sempre più preoccupante, un reparto difensivo che subisce gol con una facilità disarmante) c’è anche quello, non trascurabile, del pubblico. Dopodomani salirà al " Tubaldi " il Giulianova che nonostante sia reduce dal ko casalingo contro l’Ancona, dovrebbe avere al seguito centinaia di sostenitori. La dotazione di tagliandi, come sempre riservata alla tifoseria ospite, è di 507 biglietti (disponibili sul consueto circuito Vivaticket) e, dalle notizie apprese dall’Abruzzo, potrebbe anche non essere sufficiente, considerando che la distanza tra le due città è assolutamente abbordabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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