Il Premio Nobel Alain Aspect per Science Lab

Questa sera alle 21, il fisico Alain Aspect sarà presente al Teatro Petrarca di Arezzo in occasione del Premio Nobel per la fisica. L’evento si inserisce nell’edizione 2026 di Arezzo Science Lab, di cui il professore sarà il prossimo ospite internazionale. La sua presenza si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla divulgazione scientifica e agli approfondimenti sui recenti sviluppi nel campo della fisica. La serata è aperta al pubblico e si svolgerà con modalità che prevedono interventi e approfondimenti.

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Il Premio Nobel per la fisica Alain Aspect, arriva questa sera alle 21 al Teatro Petrarca di Arezzo. Sarà proprio il professore il prossimo ospite internazionale dell’edizione 2026 di Arezzo Science Lab. Aspect, fisico sperimentale specializzato in ottica quantistica e informatica quantistica, è noto soprattutto per i suoi esperimenti pioneristici sull’ entanglement quantistico e la verifica delle disuguaglianze di Bell, che hanno giocato un ruolo essenziale nel chiarire i fondamenti della meccanica quantistica e nell’aprire la strada all’informatica quantistica. Tra i numerosissimi riconoscimenti in carriera, la Medaglia Niels Bohr dell’Unesco, la Medaglia Albert Einstein, il Premio Balzan, la Medaglia d’oro del Cnrs. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Premio Nobel. Alain Aspect per Science Lab ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Nobel d'Alain Aspect : Pourquoi a-t-il fallu attendre 40 ans Sullo stesso argomento L'Arezzo Science Lab accoglie il premio Nobel Alain AspectÈ in arrivo il super ospite internazionale di questa edizione di Arezzo Science Lab: Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica. Ad Arezzo Science Lab arriva il Premio Nobel Alain AspectArezzo, 14 maggio 2026 – Arezzo Science Lab, arriva il Premio Nobel Alain Aspect. Mercoledì 20 maggio alle ore 10.00 si svolgerà in Aula magna del Rettorato la lecture da parte del Premio Nobel Alain Aspect dal titolo Dalle rivoluzioni quantistiche a una nuova idea di realtà. news.uniroma1.it/node/13799 Registrazione al link indicato: form x.com Ad Arezzo Science Lab arriva il Premio Nobel Alain AspectArezzo, 14 maggio 2026 – Arezzo Science Lab, arriva il Premio Nobel Alain Aspect. E’ in arrivo il super ospite internazionale di questa edizione di Arezzo Science Lab: il Prof. Alain Aspect, Premio No ... lanazione.it