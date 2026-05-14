L' Arezzo Science Lab accoglie il premio Nobel Alain Aspect

L'Arezzo Science Lab si prepara ad accogliere un ospite di rilievo internazionale, il premio Nobel per la Fisica Alain Aspect. L'evento si svolge nell'ambito della manifestazione dedicata alla divulgazione scientifica e prevede la sua presenza come ospite speciale. La partecipazione di un ricercatore di tale calibro rappresenta un momento di grande interesse per gli organizzatori e per il pubblico presente, interessato ad approfondire temi di attualità nel campo della fisica.

È in arrivo il super ospite internazionale di questa edizione di Arezzo Science Lab: Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica.Fisico sperimentale specializzato in ottica quantistica e informatica quantistica, è noto soprattutto per i suoi esperimenti pioneristici sull’entanglement quantistico e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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