A Prato, la riapertura di una gastronomia in piazza del Duomo 35 segna un nuovo avvio per il centro storico. L’attività, inaugurata ieri, si propone di rafforzare la presenza commerciale nella zona e di attrarre clienti e residenti. La nuova apertura rappresenta un passo importante per la ripresa delle attività nel cuore della città, con l’obiettivo di favorire incontri e scambi tra le persone.

Un nuovo capitolo per la vita commerciale di Prato si è aperto in piazza del Duomo 35, dove ieri è stata inaugurata una gastronomia che punta a ricucire il tessuto sociale del centro storico. L’attività, gestita dal venticinquenne Angelo Valenzano, occupa gli spazi che dal 1860 ospitavano la storica macelleria Gino, trasformando un luogo di memoria in un punto di aggregazione moderno basato su rosticceria, piatti pronti e servizi rapidi lavora o studia in zona. Il recupero di un presidio storico tra memoria e innovazione gastronomica. La scelta del nome, Dove era la macelleria, non è un semplice vezzo estetico, ma un atto di rispetto verso la continuità storica di un indirizzo che per oltre un secolo e mezzo ha passare generazioni di cittadini pratesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, riparte il centro: apre la gastronomia che sfida il tempo

Aria di primavera in centro. Libri, scarpe e gastronomia . I negozi che fanno ben sperareL’imprenditore fiorentino e il sogno di una ‘boutique del libro’ a due passi da palazzo Datini con l’addio al Macrolotto, il giovane pratese che per...

Leggi anche: Il Prato carico a mille, che sfida . Partita top "aperta e complicata"