Il cantiere del campo sportivo “Di Napoli” è stato riaperto dopo essere stato fermo dall'inizio del 2023. La ripresa dei lavori, avviata nel 2020, riguarda la riqualificazione dell’impianto. La riapertura del cantiere è stata annunciata nei giorni scorsi dopo una pausa di diversi mesi. La gestione dei lavori continuerà secondo il cronoprogramma stabilito.

Campo Sportivo “Di Napoli“: Il cantiere avviato nel 2020 e rimasto fermo dall’inizio del 2023, è stato riaperto nei giorni scorsi. Dopo oltre due anni di stallo, sono finalmente ripresi i lavori per la sistemazione e il completamento del centro sportivo, rimasti sospesi per troppo tempo tra difficoltà tecniche e questioni amministrative. L’intervento, che proseguirà fino alla prossima estate, prevede il posizionamento degli autobloccanti su tutta l’area esterna, così da garantire una migliore fruibilità degli spazi e una maggiore sicurezza per atleti e accompagnatori. È inoltre in fase di completamento il bar, struttura che rappresenterà un punto di riferimento e di aggregazione per società sportiva e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riparte la riqualificazione del Centro sportivo Di Napoli

Basket, padel e area giochi: riqualificazione del centro sportivo in zona residenzialeL'amministrazione comunale punta sulla rigenerazione della struttura con un progetto candidato ai fondi regionali 2025.

Napoli, ecco il progetto di riqualificazione del Centro DirezionaleIl primo intervento operativo approvato riguarda la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un quadro economico di 1 milione e 310 mila euro...

Nuovo centro sportivo del Napoli a Monteruscello

Una raccolta di contenuti su Riparte la riqualificazione del Centro....

Temi più discussi: Riparte la riqualificazione del Centro sportivo Di Napoli; M1 riparte - Tre nuove stazioni: Parri, Baggio, Olmi; Rosolini. Case popolari, riparte la riqualificazione dell’edificio di via Errante; Roma 2040, il sogno olimpico riparte.

Riparte la riqualificazione del Centro sportivo Di NapoliCampo Sportivo Di Napoli: Il cantiere avviato nel 2020 e rimasto fermo dall’inizio del 2023, è stato riaperto ... ilgiorno.it

Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedìAl via da lunedì 2 marzo i lavori di riqualificazione in via Italia ‘61 a Capaccio Scalo. Prevista la chiusura parziale tra la ASL e via Caduti di Nassiriya ... infocilento.it

SECOND HALF | Si riparte, dai ragazzi! Back out for the second 45 #LazioAtalanta #CoppaItaliaFrecciarossa #GoAtalantaGo x.com

Riparte “Piccolo Comune Amico”: il concorso che valorizza il turismo e le eccellenze locali – come partecipare Codacons e Coldiretti insieme per promuovere agroalimentare, artigianato, cultura - facebook.com facebook