Il Ponte non c' è gli stipendi d' oro sì | chi sono i manager che ci costano 6 milioni l' anno
Un rapporto pubblicato rivela che alcuni manager delle aziende coinvolte nella costruzione di un grande progetto infrastrutturale ricevono stipendi annuali che superano i sei milioni di euro, mentre il ponte previsto non è ancora stato realizzato. La società incaricata dal governo di portare avanti l’opera, con un costo stimato di circa 14,5 miliardi di euro, ha come obiettivo il collegamento tra le due sponde dello stretto. La vicenda mette in evidenza le differenze tra le risorse impiegate e i risultati ancora da ottenere.
La Stretto di Messina spa è la società incaricata dallo Stato a costruire il ponte sull'omonimo Stretto dal costo, per ora, di 14,5 miliardi. Dopo anni di limbo giuridico, il governo Meloni e il ministro competente in materia, Matteo Salvini, l'hanno resuscitata insieme al vecchio progetto del. 🔗 Leggi su Today.it
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7 euro all’ora non è uno stipendio. È sfruttamento. Oggi siamo stati a Varese, davanti all’Ospedale Del Ponte, al fianco di 215 lavoratrici e lavoratori delle pulizie dell’ASST Sette Laghi, in presidio dopo il cambio di appalto entrato in vigore il primo maggio. Parli facebook
il ponte non c'è ma le ville sono arrivate, e le 'villette' x.com
Aiuto per trovare una posizione di cadetto di ponte reddit