Il Ponte non c' è gli stipendi d' oro sì | chi sono i manager che ci costano 6 milioni l' anno

Un rapporto pubblicato rivela che alcuni manager delle aziende coinvolte nella costruzione di un grande progetto infrastrutturale ricevono stipendi annuali che superano i sei milioni di euro, mentre il ponte previsto non è ancora stato realizzato. La società incaricata dal governo di portare avanti l’opera, con un costo stimato di circa 14,5 miliardi di euro, ha come obiettivo il collegamento tra le due sponde dello stretto. La vicenda mette in evidenza le differenze tra le risorse impiegate e i risultati ancora da ottenere.

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