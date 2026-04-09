Durante un incontro nel Municipio di Petacciato, un rappresentante politico ha dichiarato che entro la fine dell’anno sarà completato il nuovo ponte sul Trigno. La comunicazione è arrivata durante una riunione con i sindaci delle zone colpite di recente da maltempo e frane in Molise. La promessa riguarda la realizzazione di un'infrastruttura che sostituirà quella attuale, danneggiata dagli eventi atmosferici.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini stamattina si è recato in provincia di Campobasso, per unsopralluogo sulla statale 16 nel punto dovegiovedì scorso è crollato il ponte sul fiume Trigno. Queste la parole del ministro:“Appena verrà dissequestrato, i tecnici di Anas sono pronti con il progetto e l’impresa è pronta a partire. Anche lì mi do un obiettivo ambizioso: entro l’anno avere il nuovo ponte”. Successivamentesi è svolto l’incontro in Municipio a Petacciato con i sindaci delle località colpitedal maltempo e dalle frane dei giorni scorsi, presenti anche i rappresentanti dei vigili del fuoco.“E’ impressionante come l’asfalto ha ceduto di un metro e mezzo e il ponte è crollato per quello che la gente del territorio, anche i contadini, dicono ‘un’acqua mai vista a memoria di molisano’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Salvini sul ponte Trigno: “Sono ambizioso, entro l’anno ci sarà il nuovo ponte”

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Crollo ponte sul Trigno, ci sarebbe un'auto coinvolta: si cerca un uomoDi Domenico Racanati, 53 anni di Bisceglie non si hanno più notizie dopo il cedimento: viaggiava verso Ortona.

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Maltempo: Salvini, nuovo ponte sul Trigno entro l'anno, pronti progetto e impresa "Per quanto riguarda il ponte crollato, ho fatto un sopralluogo anche lì: appena verrà dissequestrato, i tecnici di Anas sono pronti con il progetto e l'impresa è pronta a partire. Mi d x.com