Salvini sul ponte Trigno | Sono ambizioso entro l’anno ci sarà il nuovo ponte
Durante un incontro nel Municipio di Petacciato, un rappresentante politico ha dichiarato che entro la fine dell’anno sarà completato il nuovo ponte sul Trigno. La comunicazione è arrivata durante una riunione con i sindaci delle zone colpite di recente da maltempo e frane in Molise. La promessa riguarda la realizzazione di un'infrastruttura che sostituirà quella attuale, danneggiata dagli eventi atmosferici.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini stamattina si è recato in provincia di Campobasso, per unsopralluogo sulla statale 16 nel punto dovegiovedì scorso è crollato il ponte sul fiume Trigno. Queste la parole del ministro:“Appena verrà dissequestrato, i tecnici di Anas sono pronti con il progetto e l’impresa è pronta a partire. Anche lì mi do un obiettivo ambizioso: entro l’anno avere il nuovo ponte”. Successivamentesi è svolto l’incontro in Municipio a Petacciato con i sindaci delle località colpitedal maltempo e dalle frane dei giorni scorsi, presenti anche i rappresentanti dei vigili del fuoco.“E’ impressionante come l’asfalto ha ceduto di un metro e mezzo e il ponte è crollato per quello che la gente del territorio, anche i contadini, dicono ‘un’acqua mai vista a memoria di molisano’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Maltempo: Salvini, nuovo ponte sul Trigno entro l'anno, pronti progetto e impresa "Per quanto riguarda il ponte crollato, ho fatto un sopralluogo anche lì: appena verrà dissequestrato, i tecnici di Anas sono pronti con il progetto e l'impresa è pronta a partire. Mi d x.com