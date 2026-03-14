Cecchini del weekend di Sarajevo ci sono altri due indagati | chi sono il manager lombardo e il fanatico di destra che pagavano per uccidere civili

Nell’inchiesta sulla strage di Sarajevo durante l’assedio tra il 1992 e il 1995, la Procura di Milano ha identificato due ulteriori indagati, un manager lombardo e un sostenitore di estrema destra. Secondo le ricostruzioni, entrambi avrebbero pagato per commissionare attentati contro civili, nel contesto di un fenomeno chiamato “safari umani” che coinvolgeva persone che si spacciavano per turisti dell’orrore.

Non erano soldati, ma “turisti” dell’orrore. L’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti «safari umani» durante l’assedio di Sarajevo (1992-1995) si allarga e arriva a toccare i vertici della borghesia lombarda. Come riportato da Repubblica e dal quotidiano Il Giorno, ci sono due nuovi nomi nel registro degli indagati, portando a tre il numero delle persone sotto la lente del pm Alessandro Gobbis e del procuratore Marcello Viola, con l’accusa di omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti. L’imprenditore lombardo. Il profilo emerso nelle ultime ore è quello di un facoltoso manager lombardo, un uomo dal tenore di vita elevato che, negli anni Novanta, avrebbe investito parte della sua ricchezza per garantirsi un posto sulle alture che circondano la capitale bosniaca. 🔗 Leggi su Open.online

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