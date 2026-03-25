aristofane e il suo pluto i sacchi di sabbia al verdi

Al teatro Verdi di Monte San Savino si tiene una rappresentazione del classico della comicità antica. La stagione teatrale continua con lo spettacolo dedicato a Aristofane e alla sua commedia

Prosegue la stagione del teatro Verdi di Monte San Savino con un classico della comicità antica che torna a interrogare il presente con intelligenza e ironia. Stasera alle ore 21:15 il Teatro Verdi ospiterà “ Pluto ”, l’ultima commedia di Aristofane, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano, nell’adattamento e con la regia de I Sacchi di Sabbia che firmano anche la produzione insieme alla Compagnia Lombardi-Tiezzi, con la collaborazione di Kilowatt Festival e Armunia, il sostegno di MiC e Regione Toscana e la collaborazione e consulenza di Francesco Morosi. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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