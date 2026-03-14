Polo sulla sabbia | il torneo Figli del vento 2026 parte

Il torneo internazionale di polo Figli del vento 2026 è iniziato ieri pomeriggio alle 14 sulla spiaggia del Bagno Alpemare. L’evento, che coinvolge squadre provenienti da diverse nazioni, ha visto la cerimonia di apertura con la partecipazione di atleti e operatori del settore. La competizione proseguirà nelle prossime settimane con incontri e sfide sul campo di sabbia.

Il torneo internazionale di polo Figli del vento 2026 ha preso il via sulla spiaggia del Bagno Alpemare, con l’inaugurazione ufficiale avvenuta ieri pomeriggio alle 14. La manifestazione, promossa dal Polo Club Forte dei Marmi, vede la partecipazione del maestro Andrea Bocelli e del sindaco Bruno Murzi come protagonisti della cerimonia di apertura. L’evento si colloca in un contesto geografico unico, dove lo sport incontra il paesaggio naturale della Versilia, tra mare e colline. La presenza massiccia del pubblico e l’impegno delle istituzioni locali testimoniano un forte radicamento territoriale che va oltre la semplice competizione sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Polo sulla sabbia: il torneo Figli del vento 2026 parte Articoli correlati “I figli del vento”, il racconto fotografico di Massimo Brizzi alla FeltrinelliCi sono libri che nascono da un’urgenza, da uno sguardo che non riesce a voltarsi dall’altra parte. Rilancio del polo fieristico: "Skipass deve farne parte""Per l’Appennino la proposta di un rilancio del polo fieristico di Modena deve significare anche il ritorno di una grande manifestazione di... La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG Contenuti utili per approfondire Polo sulla sabbia il torneo Figli del... Argomenti discussi: Figli del vento 2026 a Forte dei Marmi: Andrea Bocelli e Veronica aprono il torneo internazionale di polo. Partito al Bagno Alpemare il torneo internazionale di polo ‘Figli del vento 2026’Il maestro Andrea Bocelli e il sindaco Bruno Murzi al taglio del nastro della manifestazione del Polo Club Forte dei Marmi ... luccaindiretta.it Figli del Vento 2026: il grande polo internazionale apre la stagione a Forte dei MarmiPartite a ingresso libero, ma anche prove di cavallo per adulti e bambini. Il tutto condensato in tre giornate, dal 13 al 15 marzo. È Figli del Vento 2026, il torneo internazionale di polo promosso ... noitv.it