Un bambino di nome David Da Vinci ha ottenuto un quoziente intellettivo di 162. Sua madre ha scoperto il suo talento durante un test condotto in auto. David sogna di lavorare alla NASA e di volare nello spazio. La famiglia ha raccontato le difficoltà che il bambino incontra nel frequentare la scuola e nel relazionarsi con i coetanei. La sua passione per l’astronomia e le scienze si manifesta fin da quando era molto piccolo. Attualmente, il bambino frequenta un percorso di studi personalizzato.

? Domande chiave Come ha fatto una madre a scoprire questo talento in auto?. Quali sfide deve affrontare un bambino con un QI così elevato?. Come può un decenne prepararsi per diventare un chirurgo spaziale?. Perché il talento straordinario del piccolo David ha causato bullismo?.? In Breve La madre Claudia Flores ha scoperto il talento durante un viaggio in auto.. Il bambino parla già spagnolo, inglese, francese e tedesco.. Ha subito episodi di bullismo scolastico a causa delle sue capacità.. Partecipa a un programma di addestramento presso la NASA di Houston.. Il piccolo Edgar David Camacho Flores, un bambino di soli 10 anni, ha registrato un quoziente intellettivo di 162 superando le stime attribuite a menti come Albert Einstein e Stephen Hawking. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il piccolo David Da Vinci: QI di 162 e il sogno di volare nella NASA

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