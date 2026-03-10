Cos’è la meningite malattia che ha colpito il figlio di Sal Da Vinci da piccolo

Francesco, il figlio di Sal Da Vinci, aveva un anno e mezzo quando si ammalò di meningite. La notizia è stata diffusa dall'Adnkronos, che ha riportato il caso di un bambino colpito da questa malattia durante l'infanzia. La meningite è una malattia infettiva che può colpire persone di tutte le età, ma è particolarmente pericolosa nei più piccoli.

“Non c’erano vacanze, si strappava qualche giornata al mare ai nonni. Della mia malattia ho saputo dopo perché ero troppo piccolo”: così Francesco, il figlio di Sal Da VinciTra gli autori di “Per sempre sì'”, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 c’è anche il figlio Francesco, che racconta la...

Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026: gli anni durissimi, la malattia del figlio e il primo bacio alla moglie Paola a Posillipo: «Mi ha salvato dalla tana dei lupi»«Ho faticato tanto, avevo sette anni, ma grazie a mio padre ho avuto la fortuna di imparare dai grandi attori del teatro napoletano.

Sanremo 2026, Da Vinci: L'amore è un mestiere e la musica non ha etichetteLa promessa è una cosa seria, è uno stile di vita. Promettere vuol dire tuffarsi e impegnarsi nel futuro. Con questa filosofia, Sal Da Vinci si prepara a tornare in gara al Festival di Sanremo, a 17 ... adnkronos.com

Rompipallone.it. . La Sal Da Vinci mania arriva anche allo Stadio Via Del Mare L'artista Pasquale Zonno si è presentato così al match tra Lecce e Cremonese di domenica scorsa, distribuendo mimose in occasione della giornata internazionale della donna - facebook.com facebook

Meloni arruola Sal Da Vinci: “La tua canzone regalo per il sì” - la Repubblica x.com