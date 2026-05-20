Ha un Qi più alto di quello di Einstein e Hawking | chi è David Da Vinci il bimbo prodigio che sogna di diventare Elon Musk

Un bambino di soli dieci anni ha attirato l’attenzione per il suo quoziente intellettivo superiore a quello di scienziati come Einstein e Hawking. Ha partecipato a conferenze universitarie e incontri internazionali, e sta per pubblicare un libro dedicato alle sue ricerche. Inoltre, ha già avuto l’opportunità di pilotare un volo assistito, esperienza che ha condiviso attraverso i social e con diversi media. La sua figura ha suscitato discussioni a livello globale sulle capacità cognitive e sulle potenzialità dei giovani con talenti eccezionali.

Interviene nelle conferenze presso università e organizzazioni internazionali, sta per pubblicare un libro e ha già potuto pilotare un volo assistito. Un piccolo particolare: ha solo dieci anni. Si chiama Edgar David Camacho Flores, un vero e proprio « enfant prodige ». Secondo le stime dell’Oms, per essere considerati una persona cognitivamente plusdotata bisogna avere un QI superiore a 130. Il bimbo messicano ha un quoziente intellettivo pari a 162. I fisici Stephen Hawking o Albert Einstein avevano un QI stimato a 160. Perché si chiama «David Da Vinci» sui social. A David il paragone con le grandi menti del passato non piace. Intervistato dalla sezione messicana della Bbc, racconta: « I geni sono già nella tomba e, se sono geni, è perché hanno compiuto grandi cose. 🔗 Leggi su Open.online

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Quantum Mechanics Contradicts Itself (and He Proved It)

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