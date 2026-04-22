Avellino al voto | qualcuno sa cosa sta facendo?

Le elezioni comunali di Avellino si terranno tra poche settimane e il panorama politico locale si presenta già movimentato, con gli schieramenti che si preparano alle sfide elettorali. La campagna elettorale coinvolge candidati e cittadini, mentre si intensificano gli incontri pubblici e le dichiarazioni ufficiali. La città segue con attenzione gli sviluppi, tra promesse e alleanze che si definiscono in vista del voto.

Avellino, 22 aprile 2026 — Le elezioni comunali di Avellino si avvicinano e la politica cittadina è già un cantiere aperto, con le impalcature che scricchiolano.Il centrodestra si presenta con due candidati, due coalizioni, due visioni che non si parlano. Il centrosinistra fa i conti con una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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