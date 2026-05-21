Il piano ADL prevede un nuovo ciclo per la squadra di calcio locale, con un risparmio superiore a 30 milioni di euro tra i contributi dei senatori e altre voci di spesa. La strategia arriva dopo un biennio caratterizzato da investimenti importanti e spese elevate. Il proprietario del club ha annunciato l’intenzione di ridurre i costi e di cambiare rotta, puntando a un maggiore equilibrio finanziario. La trattativa coinvolge anche l’allenatore e i giocatori, con alcune scelte di mercato già annunciate.

Si chiude un ciclo, se ne apre un altro. Sotto il profilo tecnico, ma anche economico. Sono giorni di rimescolamenti in casa Napoli, che saluta Antonio Conte, l’allenatore che ha riportato lo scudetto in Campania nel 2025, a soli due anni di distanza dall’impresa di Luciano Spalletti. Quella di domenica sarà l’ultima gara per Conte, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato da tempo a pianificare il nuovo Napoli. È una questione di fasi industriali. Negli ultimi due anni il Napoli ha premuto sull’acceleratore degli investimenti, assecondando le ambizioni della piazza e le aspettative di un tecnico che si muove come un “top player”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il piano ADL per un nuovo ciclo Napoli: tra Conte e i senatori si risparmiano oltre 30 milioni, poi...

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