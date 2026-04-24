Napoli ADL non implorerà Conte di restare | forse si è reso conto che bisogna iniziare un nuovo ciclo?

Il futuro di Antonio Conte alla guida del Napoli sembra ancora incerto, con decisioni che potrebbero andare oltre i risultati sul campo. La società sta valutando diverse opzioni, senza aver ancora preso una decisione definitiva. La situazione si sta delineando come un momento di riflessione, in cui si considerano cambiamenti possibili per il prossimo ciclo della squadra. Nessun appello pubblico è stato fatto per il rinnovo del contratto dell’allenatore.

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è appeso a un filo sottile, fatto di riflessioni, bilanci e prospettive che vanno oltre il semplice risultato sportivo. A fine stagione è previsto il tradizionale confronto tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, un faccia a faccia che quest’anno, però, avrà un sapore diverso rispetto al recente passato. Dodici mesi fa, la situazione era ben differente: il presidente azzurro era pronto a tutto pur di trattenere Conte, considerato il perno attorno a cui costruire un progetto vincente e duraturo. Oggi, invece, il clima sembra più distaccato. De Laurentiis non ha intenzione di forzare la mano né di implorare il tecnico di restare.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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