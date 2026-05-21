Il pianista Dmitry Batalov chiude la stagione degli Amici della Musica di Modena
Sabato 23 maggio alle ore 20:30 si terrà l'ultimo concerto della stagione degli Amici della Musica di Modena, che si svolge all'Hangar Rosso Tiepido in via Emilia Est 14202. L'evento vedrà protagonista il pianista svizzero Dmitry Batalov, che si esibirà come artista principale nel concerto di chiusura. La rassegna, iniziata a gennaio e proseguita fino a maggio, prevede questa sera l'appuntamento finale con l'esibizione del musicista.
In arrivo questo fine settimana l'imperdibile appuntamento conclusivo della Stagione AdM gennaio- maggio 2026: l’invito è per sabato 23 maggio alle ore 20:30 all'Hangar Rosso Tiepido di Modena (in via Emilia Est 14202) con l’esibizione del pianista svizzero Dmitry Batalov, interprete dal talento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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