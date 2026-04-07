69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al Pollini il London Haydn quartet

Il 14 aprile alle ore 20, il Pollini di Padova ospiterà il London Haydn Quartet, che si esibirà nell’ambito della 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica. La serata vedrà la partecipazione anche del clarinettista Eric Hoeprich, in un concerto che coinvolgerà diverse formazioni di musica da camera. L’evento fa parte del ciclo dedicato alla musica classica, con un programma che coinvolge sia archi sia strumenti a fiato.

Il quartetto d’archi LONDON HAYDN QUARTET insieme al clarinetto di ERIC HOEPRICH sono ospiti della 69a Stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova il prossimo martedì 14 aprile, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova. Il concerto nasce dalla volontà di ricordare a dieci anni dalla sua scomparsa Elisabeth Schulte Nordholt, grande esperta d’arte e organizzatrice musicale, che contribuì alla conoscenza e alla presenza in Italia dei maggiori artisti olandesi, sia nell’ambito della musica antica che di quella moderna e contemporanea. Il pubblico di Padova fu infatti tra i primi in Italia a poter apprezzare grazie a lei musicisti del calibro di Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Bob van Asperen e molti altri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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