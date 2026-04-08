Ensemble Paganini Vienna per l' ultimo concerto della stagione degli Amici della Musica

Gli Amici della Musica di Udine chiudono la 104ª stagione con un concerto dedicato a Niccolò Paganini. L'ensemble Paganini Vienna sarà protagonista dell'ultimo appuntamento, offrendo un'esibizione in omaggio al compositore e violinista considerato il padre della tecnica violinistica e uno dei virtuosi più riconosciuti. La serata si svolgerà nella sede dell'associazione, coinvolgendo appassionati e appassionate di musica classica.

Gli Amici della Musica di Udine concludono la 104^ Stagione con un concerto in omaggio a Niccolò Paganini, considerato il padre della tecnica violinistica e re dei virtuosi. Sul palco, l'Ensemble Paganini Vienna, specializzato nell'esecuzione del repertorio del grande genovese: l'appuntamento è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Firenze, doppio concerto degli Amici della MusicaFirenze, 4 febbraio 2026 - A Firenze l'appuntamento è con um doppio concerto degli Amici della Musica. Si parla di: Udine: gli Amici della Musica chiudono con Paganini. Udine celebra Paganini: il gran finale di Amici della Musica al PalamostreConcerto finale Amici della Musica Udine: Ensemble Paganini Vienna al Palamostre con un programma dedicato a Paganini. nordest24.it Paganini a Vienna, la storia del violinista in un eventoPer ricreare l'atmosfera della Vienna del 1828, anno in cui Paganini trascorse intensi mesi nella capitale imperiale, l'ambasciatore Stefano Baldi, rappresentante permanente d'Italia presso l'Osce, ed ... ansa.it