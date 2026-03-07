Lavoro a Roma il paradosso delle donne | sono il motore della ripresa ma guadagnano 6.000 euro meno degli uomini

A Roma, le donne rappresentano il motore della ripresa economica, contribuendo significativamente al mercato del lavoro locale. Tuttavia, i dati mostrano che il loro salario medio è di circa 6.000 euro inferiore rispetto a quello degli uomini, evidenziando una disparità salariale evidente. Nonostante il ruolo cruciale nel tessuto lavorativo, le differenze di retribuzione continuano ad essere una realtà concreta nella città.

Oltre il 43% delle occupate ha una laurea, ma una su tre finisce sottoinquadrata. La crescita di Roma Capitale poggia su contratti part-time e competenze che il mercato non paga Roma si conferma l'epicentro della resilienza lavorativa femminile nel Lazio, ma il percorso verso la piena equità appare ancora disseminato di ostacoli strutturali. Se da un lato le donne romane sono il motore della crescita occupazionale, dall'altro devono fare i conti con una sovraistruzione, con il part-time involontario e un divario salariale che, pur essendo il più contenuto della regione, resta una ferita aperta nel tessuto sociale. I dati emergono dall'elaborazione Cgil e Comune di Roma su valori Inps. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Le donne sono più brave all’Università, ma dopo la Laurea guadagnano il 15% in meno degli uominiLe donne rappresentano la maggioranza dei laureati (e questo è un dato storico): sono quasi il 60% del totale, nel 2024.

Lauree e lavoro, il paradosso: le donne studiano meglio e più in fretta, ma guadagnano il 15% in menoÈ stata proprio l'Università di Modena e Reggio Emilia a ospitare questa mattina, in occasione della Giornata internazionale delle donne e delle...

