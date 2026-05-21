Il club rosanero ha annunciato di aver avviato azioni legali in risposta alla rissa avvenuta recentemente, che ha coinvolto la famiglia del direttore sportivo. La società ha inoltre dichiarato che alcune informazioni circolate sono state diffuse da persone che non erano presenti sul luogo dell'incidente, definendo tali dichiarazioni come completamente fuorvianti. La vicenda ha suscitato attenzione, portando il club a intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione.

"Uno scenario deplorevole, prima provocato e poi innescato da ingiustificabili condotte di membri della famiglia del direttore sportivo Polito". Sono queste le parole del comunicato stampa rilasciato dal Palermo FC all’indomani dell’infuocata semifinale di ritorno dei playoff. Una partita che ha divertito il pubblico, fatta eccezione per la tribuna autorità: alla fine del primo tempo, con i rosanero in vantaggio, il settore è diventato lo scenario di una brutta rissa tra i dirigenti del Catanzaro e alcuni tifosi palermitani. Dai video emersi online, il protagonista assoluto sembrerebbe essere Vincenzo Polito – figlio di Ciro Polito,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Palermo non ci sta: "Parlano persone che non erano nemmeno lì, realtà totalmente mistificata"

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