Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, battendo in finale Daniil Medvedev con due tie-break. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6 (6), 7-6 (4). Con questa vittoria, l’italiano ha stabilito un record, diventando il primo a riuscirci nei Masters 1000 dopo i Big3. Il torneo si è svolto nel deserto della California e ha visto Sinner trionfare per la prima volta in questa competizione.

Il deserto della California ha incoronato per la prima volta Jannik Sinner, che ha conquistato il Masters1000 di Indian Wells superando in finale Daniil Medvedev con un doppio tie-break (7-6 (6), 7-6 (4)). Un successo costruito con pazienza e nervi saldi sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, al termine di una sfida intensa, ben più combattuta di quanto suggerisca il punteggio finale. Per l’altoatesino si tratta del titolo numero 25 in carriera nel circuito maggiore, un traguardo che consolida una supremazia ormai evidente nei confronti del russo: nove vittorie nelle ultime dieci sfide dirette. Eppure, la finale californiana è stata tutt’altro che una formalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner stabilisce un record nei Masters 1000: nemmeno i Big3 ci erano riusciti

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