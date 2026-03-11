Allegri Milan Cruciani | Ci sono persone che non aspettano altro che il suo fallimento Li fa andare pazzi e io godo!

Cruciani ha commentato la situazione di Allegri e del Milan, affermando che ci sono persone che desiderano il fallimento dell’allenatore e trovano sollievo in questa prospettiva. Ha aggiunto di godere nel vedere queste reazioni e ha sottolineato quanto questa dinamica lo coinvolga emotivamente. Il suo intervento si focalizza sulla presenza di individui che attendono il peggio e sulla sua reazione personale.

