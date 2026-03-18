Angelo Binaghi ha annunciato l’intenzione di organizzare le finali di BJK Cup e le Next Gen ATP Finals in Italia. Dal 10 all’11 aprile, a Velletri, si terrà la sfida tra Italia e Giappone nella Billie Jean King Cup 2026. La proposta riguarda la possibilità di ospitare gli eventi tennis internazionali di livello elevato nel Paese.

Dal 10 all’11 aprile sarà di scena a Velletri la sfida contro il Giappone per l’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, la squadra azzurra sogna un clamoroso tris ed il primo obiettivo sarà quello di centrare la qualificazione alle Finals di Shenzhen (Cina). Per farlo l’Italia dovrà battere le nipponiche nel confronto in programma sulla terra rossa nostrana. Per l’incontro con la squadra giapponese, Tathiana Garbin non cambia la squadra che è stata capace di trionfare nell’ultima edizione, battendo gli Stati Uniti in finale. Le singolariste titolari saranno Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, mentre come riserve sono state selezionate Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angelo Binaghi rilancia: “Vogliamo ospitare le finali di BJK Cup e le Next Gen ATP Finals”

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