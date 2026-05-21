Il padre di Sempio | Andrea non ha ucciso Chiara Poggi il giorno del delitto di Garlasco era con me

Il padre dell’indagato per l’omicidio di Garlasco ha dichiarato al TG1 che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Ha aggiunto di essere certo dell’innocenza del figlio e ha affermato che il giorno del delitto era con lui. La sua testimonianza si aggiunge alle affermazioni di chi sostiene che l’indagato fosse altrove in quel momento. La vicenda giudiziaria prosegue, con le indagini che continuano a raccogliere elementi e testimonianze.

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