Il padre di Sempio | Andrea non ha ucciso Chiara Poggi il giorno del delitto di Garlasco era con me

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre dell’indagato per l’omicidio di Garlasco ha dichiarato al TG1 che suo figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Ha aggiunto di essere certo dell’innocenza del figlio e ha affermato che il giorno del delitto era con lui. La sua testimonianza si aggiunge alle affermazioni di chi sostiene che l’indagato fosse altrove in quel momento. La vicenda giudiziaria prosegue, con le indagini che continuano a raccogliere elementi e testimonianze.

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Giuseppe Sempio, il padre dell'attuale indagato per l'omicidio di Garlasco, al TG1 ha ribadito: "Credo nell'innocenza di mio figlio, non c'entra niente. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Il padre di Andrea Sempio parla al Tg1

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