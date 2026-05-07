Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco | Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi cosa succede ora

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha concluso le indagini sul caso di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso Chiara Poggi. Secondo gli investigatori, Sempio sarebbe l’unico responsabile del delitto, avvenuto con modalità cruente e motivato dal rifiuto della vittima a un suo approccio sessuale. Ora si attende il prossimo passo del procedimento giudiziario, che potrebbe portare a un’eventuale richiesta di processo.

la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio: è accusato di essere l'unico omicida di Chiara Poggi assassinata con le aggravanti della crudeltà e perché la vittima avrebbe rifiutato un approccio sessuale da parte dell'indagato.🔗 Leggi su Fanpage.it

DELITTO DI GARLASCO: ANDREA SEMPIO NON HA UCCISO SOLO CHIARA POGGI

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