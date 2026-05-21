Dopo un anno e mezzo di difesa, gli avvocati di Andrea, indagato per l’omicidio di una donna avvenuto nel 2007, hanno deciso di rispondere agli attacchi. Il padre di Sempio, un testimone chiave nel caso, ha affermato che Andrea è innocente e vittima di una trappola. In precedenza, gli avvocati avevano cercato di proteggere il loro assistito senza commentare pubblicamente gli sviluppi dell’indagine, che ora sembrano aver preso una piega diversa con la diffusione di nuovi indizi.

Hanno incassato e parato colpi per un anno mezzo gli avvocati di Sempio e lo stesso Andrea, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007, ma ora contrattaccano, una volta conosciuti tutti gli indizi a carico del commesso di 39 anni. Sono convinti della sua innocenza e lo è il padre di Sempio, Giuseppe, che ribadisce al Tg1: «Siamo forti dell’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so.». La mattina del 13 agosto 2007, prosegue, «mio figlio stava a casa con me. Guardarlo negli occhi per chiedergli se c'entra qualcosa con l’omicidio? Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi: stava a casa sua con me. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il padre di Sempio: "Andrea è innocente, vittima di una vigliaccata"

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