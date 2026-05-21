Il nuovo secolo turco nasce sulle rovine dell’Iran

Il nuovo secolo turco si configura a partire da un quadro storico segnato da decenni di immobilismo geopolitico, influenzato prima dalle potenze europee e successivamente dall’ordine internazionale stabilito dopo la fine della Prima guerra mondiale. La regione si trova ora al centro di cambiamenti che riguardano sia la sfera politica sia quella economica, con nuovi attori che assumono un ruolo sempre più rilevante sulla scena regionale e globale. Le dinamiche in atto indicano un mutamento nelle relazioni tra i Paesi che compongono questa area.

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