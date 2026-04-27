Infortunio Calhanoglu | il turco a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio? Il comunicato dell’Inter sulle sue condizioni ufficiali

Da calcionews24.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore turco dell’Inter potrebbe essere assente dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio a causa di un infortunio. L’azienda sportiva ha emesso un comunicato ufficiale aggiornando sulle condizioni del giocatore, che potrebbe quindi saltare l’appuntamento decisivo. La possibile assenza rappresenta un problema per la formazione meneghina, che vedeva nel suo contributo un elemento chiave nel momento finale della stagione.

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