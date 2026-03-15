Charlene di Monaco vestita di cristalli alla serata di beneficenza | stile regale in Oscar De La Renta

Durante una serata di beneficenza a Parigi, la principessa di Monaco ha indossato un abito da sera in stile minimal e raffinato, firmato Oscar De La Renta, impreziosito da cristalli. La scelta dell’outfit ha evidenziato un look elegante e sobrio, rispecchiando il suo stile distintivo. La principessa ha partecipato all’evento vestita con un completo che ha attirato l’attenzione per la sua semplicità e raffinatezza.