Il Nobel per la fisica Alain Aspect stasera ad Arezzo

Stasera ad Arezzo si tiene un evento speciale dedicato alla fisica, con la presenza del Nobel Alain Aspect. Si tratta di un’occasione unica per ascoltare un esperto di fama internazionale nel campo delle scoperte scientifiche. L’iniziativa si inserisce tra le diverse attività del giorno, giovedì 21 maggio, che coinvolgono la città con incontri, manifestazioni e momenti culturali. Per segnalare altri eventi o appuntamenti, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

li eventi di oggi, giovedì 21 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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