Riapre il museo civico archeologico di Fondi

Il Museo civico archeologico di Fondi riapre sabato 21 marzo dopo un periodo di chiusura. La struttura presenta nuovi reperti e una riorganizzazione degli spazi interni. Sono stati apportati interventi per migliorare l’accessibilità e l’offerta didattica, rendendo il percorso più fruibile e aggiornato rispetto alle esigenze contemporanee. La riapertura prevede l’apertura al pubblico con un nuovo allestimento.

Nuovi reperti, una diversa e più ottimale organizzazione degli spazi, un radicale rinnovamento concettuale e una fruibilità inclusiva Fondi, 11 marzo 2026 – Nuovi reperti, una diversa e più ottimale organizzazione degli spazi, un radicale rinnovamento concettuale e una fruibilità inclusiva, didattica e al passo con i tempi: sabato 21 marzo riapre il Museo civico archeologico di Fondi. Spalancare le porte del Castello al termine di importanti lavori non vuole dire semplicemente restituire un servizio alla città ma anche e soprattutto offrire una nuova esperienza culturale a chiunque deciderà di visitare il monumento più importante di Fondi. «La riapertura del Museo – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è un sogno che si realizza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Prolungata la mostra ’Disegno’ al Museo civico archeologicoLa mostra “Disegno”, presente al Museo civico archeologico di Sarteano è stata prorogata a domenica primo marzo. Recuperata la statuetta di bronzo rubata dal Museo Civico Archeologico nel 1963. VideoIl comandante del Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri, Carmelo Carraffa illustra come si è arrivati all'individuazione dell'opera... Aggiornamenti e notizie su Riapre il museo civico archeologico di... Temi più discussi: Curupira, il guardiano della foresta; Penelope e le altre; Al Museo Civico Archeologico della Sabina Tiberina si inaugura la mostra Il Ratto delle Sabine; Archeologia, identità e territorio nel Museo civico di Licodia Eubea. Riapre il museo civico archeologico di FondiNuovi reperti, una diversa e più ottimale organizzazione degli spazi, un radicale rinnovamento concettuale e una fruibilità inclusiva ... ilfaroonline.it A Fondi riapre il Museo Civico archeologico: la presentazione il 21 marzoRiapre sabato 21 marzo il Museo civico archeologico Città di Fondi, al termine di un importante intervento di restyling che ha completamente ripensato spazi, allestimenti e percorso espositivo ... radioluna.it Riapre la Riserva dello Zingaro Parzialmente fruibile a... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Il Milan riapre la corsa al titolo Perché no, perché sì x.com