Il gruppo archeologico della Valnure ha una nuova sede

Il gruppo archeologico della Valnure ha annunciato il trasferimento della sua sede da Riva di Pontedellolio a Vigolzone. L’associazione, composta da circa trenta soci e presieduta da Marcellina Anselmi, si è spostata nel centro civico del paese, all’interno delle ex scuole di via Castignoli. La nuova sede rappresenta un cambiamento rispetto alla posizione precedente, che si trovava sempre nel territorio di Riva di Pontedellolio.

Il gruppo archeologico della Valnure (Gavn) ha una nuova sede. Da Riva di Pontedellolio l’associazione - che conta una trentina di soci ed è presieduta da Marcellina Anselmi - si è spostata a Vigolzone, nel centro civico del capoluogo di via Castignoli (le ex scuole del paese). Sabato 18 aprile.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Vigolzone, il Gruppo Archeologico Val Nure inaugura la sua nuova sedeSabato 18 aprile alle ore 17 il Gruppo Archeologico Val Nure invita all’inaugurazione della sua nuova sede ospitata alla sala conferenze del Centro... Il Gruppo Archeologico ha ricevuto il premio ’RiCollegato dell’Anno’È il Gruppo Archeologico Colligiano il Ricollegato dell’Anno 2025, destinatario del riconoscimento conferito ogni anno dall’associazione culturale... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dalla Fiera agricola di Carpaneto alla Marcia dei Sette Castelli a Gazzola: cosa fare nel weekend. Vigolzone, il Gruppo Archeologico Val Nure inaugura la sua nuova sedePer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... ilpiacenza.it Il gruppo del Mithra in esposizione permanente all’ArcheologicoOggi alle ore 17.30 il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo ospita un’iniziativa che attesta ancora una volta il ruolo delle comunità nella valorizzazione del patrimonio culturale. A distanza di ... lanazione.it