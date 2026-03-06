Nidificazione degli uccelli nell' ex Eridania Avs | Habitat rinaturalizzato e da difendere Mozione in Consiglio

Una consigliera comunale di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una mozione per chiedere la tutela dell’habitat naturale nell’area Ex Eridania. La proposta sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale e riguarda la difesa di un’area rinaturalizzata, importante per la nidificazione degli uccelli. La mozione evidenzia la necessità di preservare quel particolare ecosistema.

Nell’area verde intorno al vecchio zuccherificio, tra via Gorizia e via Monte San Michele, si è infatti sviluppata negli anni una colonia stabile di aironi cenerini e altre specie La consigliera comunale Diana Scirri di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una mozione per chiedere la difesa dell’habitat naturale dell’area Ex Eridania, iscritto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. “In questi giorni è stato infatti accertato che la nidificazione è in corso e che ciò impone l'immediata sospensione dei lavori nell’area, per permettere di avviare finalmente una gestione scientifica e trasparente della garzaia urbana”, rileva Scirri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

