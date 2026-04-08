Nel pomeriggio si è verificato un terremoto di magnitudo 3.4 nei Campi Flegrei, con epicentro a Pozzuoli. La scossa è stata avvertita anche nei comuni circostanti, ma al momento non sono stati segnalati danni o feriti. La terra ha tremato per alcuni secondi, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato controlli nelle aree interessate.

Sisma di magnitudo Md 3.4 registrato ai Campi Flegrei nel pomeriggio: scossa con epicentro a Pozzuoli avvertita anche nei comuni vicini, nessun danno segnalato.. La scossa nel pomeriggio Un terremoto di magnitudo Md 3.4 è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei nel pomeriggio di oggi, 8 aprile 2026, alle 14:48:57 UTC, corrispondenti alle 16:48:57 ora italiana. Con epicentro a Pozzuoli, la scossa ha avuto una profondità di appena 1 chilometro, un dato che spiega perché sia stata avvertita in modo piuttosto distinto dalla popolazione. Le coordinate geografiche del sisma sono 40.8242 di latitudine e 14.1328 di longitudine, collocandolo nel cuore dell’area flegrea, da tempo interessata da fenomeni di natura sismica legati al bradisismo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Pozzuoli

Nuovo terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4 avvertita alle 16.48 a Pozzuoli e NapoliUna nuova, intensa scossa è stata avvertita distintamente nei Campi Flegrei, dove dal primo pomeriggio odierno è in corso uno sciame sismico.

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5

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