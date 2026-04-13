Terremoto di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei nella notte del 13 aprile epicentro alla Solfatara

Nella notte del 13 aprile alle 23.12 è stato registrato un terremoto di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei, con epicentro alla Solfatara. L’evento sismico è stato accompagnato da un possibile boato avvertito lungo la costa, anche se non sono stati segnalati danni immediati. La scossa si è verificata in una zona vulcanica attiva, conosciuta per la sua attività sismica frequente.