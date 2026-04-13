Terremoto di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei nella notte del 13 aprile epicentro alla Solfatara

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 13 aprile alle 23.12 è stato registrato un terremoto di magnitudo 1.9 nei Campi Flegrei, con epicentro alla Solfatara. L’evento sismico è stato accompagnato da un possibile boato avvertito lungo la costa, anche se non sono stati segnalati danni immediati. La scossa si è verificata in una zona vulcanica attiva, conosciuta per la sua attività sismica frequente.

Evento sismico registrato alle 23.12 nei Campi Flegrei, possibile boato avvertito sulla costa, nessuna segnalazione immediata di danni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, La scossa Potente registrata dalla Regia di un tg

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