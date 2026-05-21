Il mistero dei cervi ubriachi nelle campagne francesi | girano su se stessi e poi cadono di colpo – IL VIDEO

Nelle campagne della Borgogna, nella regione orientale della Francia, sono stati osservati cervi che si comportano in modo insolito dopo aver mangiato frutta fermentata caduta dagli alberi. Questi animali vengono visti girare su se stessi e poi cadere improvvisamente a terra. Sono stati diffusi anche alcuni video che mostrano questi episodi, suscitando curiosità tra gli abitanti e gli esperti di fauna selvatica. La questione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di animali selvatici e di comportamenti naturali.

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Nelle campagne della Borgogna, nell’est della Francia, alcuni cervi stanno mostrando comportamenti insoliti dopo aver ingerito frutta fermentata caduta dagli alberi nei boschi. Gli animali sono stati ripresi mentre si muovono in modo scoordinato, perdono l’equilibrio e in alcuni casi si rotolano a terra o restano immobili prima di riprendere a camminare con andatura instabile. Uno dei video più diffusi, pubblicato dalla Gendarmerie de Saône-et-Loire, mostra un esemplare che gira ripetutamente su se stesso nei pressi di una strada rurale. L’animale appare disorientato, cade più volte, si rialza con difficoltà e procede per brevi tratti prima di fermarsi di nuovo, come se avesse perso completamente il senso dell’orientamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il mistero dei cervi “ubriachi” nelle campagne francesi: girano su se stessi e poi cadono di colpo – IL VIDEO ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sulle strade della Francia scatta l’allerta per i cervi “ubriachi”. Il video di Bambi fuori controlloRoma, 15 maggio 2026 – In Francia è scattato un insolito allarme stradale: automobilisti e motociclisti sono stati invitati dalle autorità a fare... IL VIDEO | Sfruttamento del lavoro nelle campagne: maxi servizio di controllo nelle aziende agricoleHa interessato sette aziende agricole della provincia di Latina, alcune anche in forma di cooperativa - tra i territori di Sezze, Pontinia, Cisterna,... Il figlio di Mike Bongiorno gira un film sulla Grotta dei Cervi: Ispirato dallo spirito avventuroso di papàUn sapere perduto sulla rotta di segni vorticosi, lo stupore che solca il viso e in un istante s’illude di averne compreso il mistero. Grotta dei Cervi, culla della Preistoria europea, sarà presto al ... ilmattino.it Il figlio di Mike Bongiorno gira un film sulla Grotta dei Cervi: Ispirato dallo spirito avventuroso di papàIl lungometraggio, una produzione di Allegria Film, vedrà la luce il prossimo anno. Anche se il luogo resterà inaccessibile al pubblico, il film darà contezza di un patrimonio prezioso, celato alla ... quotidianodipuglia.it