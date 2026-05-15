Sulle strade della Francia scatta l’allerta per i cervi ubriachi Il video di Bambi fuori controllo

In Francia, nelle ultime settimane, sono stati segnalati numerosi episodi di cervi che si comportano in modo insolito sulla strada, con alcuni che sembrano alterati. Sono stati diffusi video che mostrano esemplari in stato di agitazione, spesso vicino ai veicoli, e alcuni incidenti sono stati registrati a causa di questa situazione. Le autorità hanno avviato indagini per capire le cause di questo comportamento anomalo e per mettere in sicurezza sia gli animali che gli automobilisti.

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Roma, 15 maggio 2026 – In Francia è scattato un insolito allarme stradale: automobilisti e motociclisti sono stati invitati dalle autorità a fare attenzione ai cervi “ubriachi” e ad altri animali selvatici in stato di ebbrezza che potrebbero attraversare improvvisamente le carreggiate dopo aver mangiato frutta fermentata. L’avvertimento arriva dalla gendarmeria della Saona e Loira, dipartimento della Francia orientale, che ha diffuso sui social un video in cui si vede un cervo agitato correre in cerchio e muoversi in modo evidentemente scoordinato, probabilmente dopo avere ingerito sostanze fermentate contenenti alcol naturale. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sulle strade della Francia scatta l’allerta per i cervi “ubriachi”. Il video di Bambi fuori controllo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In Francia gli automobilisti devono fare attenzione ai cervi ubriachiQuando mangiano frutti fermentati alcuni animali possono avere comportamenti imprevedibili, ma a loro non si può ritirare la patente La polizia del... Sicurezza sulle strade. Ubriachi al volante . Denunciati due 30enniRaffica di controlli, nel fine settimana sul fronte della sicurezza sulle strade. Sulle strade della Francia scatta l’allerta per i cervi ubriachi. Il video di Bambi fuori controlloL’avvertimento arriva dalla gendarmeria del Dipartimento della Saona e Loira: gli animali vengono storditi dall’etanolo presente nella frutta fermentata e possono invadere all’improvviso la carreggiat ... quotidiano.net Con il #GPMorbihan #GPM2026 di sabato 9 maggio si apre un intenso mese di appuntamenti sulle strade di Francia dlvr.it/TSRkFt x.com