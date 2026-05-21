Il missile supersonico BrahMos sta attirando l’attenzione di diversi Paesi in Asia, con un crescente interesse verso sistemi d’arma non occidentali. Questo missile da crociera, noto per la sua velocità e precisione, ha suscitato interesse tra le nazioni della regione, che valutano la possibilità di adottarlo nelle proprie forze armate. La sua presenza sul mercato internazionale sta influenzando le strategie di difesa di più di un paese, portando a nuove valutazioni e accordi nel settore militare.

Il missile da crociera supersonico BrahMos sta attirando l’attenzione di numerosi Paesi asiatici, mentre cresce in tutto il continente l’interesse per sistemi d’arma non occidentali. Il Vietnam è entrato ufficialmente in trattative avanzate con l’ India per un possibile accordo da circa 700 milioni di dollari, durante la visita del presidente vietnamita To Lam a Nuova Delhi, dove ha incontrato il primo ministro Narendra Modi e il ministro della Difesa indiano Rajnath Singh. Se l’intesa andasse in porto, Hanoi diventerebbe il terzo Paese ad acquistare il sistema, dopo le Filippine, che nel 2022 hanno firmato un contratto da 375 milioni di dollari, e l’ Indonesia, che a marzo ha avviato un accordo da almeno 340 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il missile supersonico che fa impazzire l'Asia: perché tutti vogliono il BrahMos

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