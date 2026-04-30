In poche ore, il prodotto ha esaurito le scorte disponibili, attirando l’attenzione di molti utenti online. Si tratta di una fotocamera dal costo di circa 40 euro, di dimensioni simili a una gomma da cancellare e dal peso equivalente a tre monete da un euro. La sua qualità fotografica è molto bassa, producendo immagini che un telefono di ultima generazione considererebbe di qualità insufficiente.

È grande come una gomma da cancellare, pesa quanto tre monete da un euro e scatta foto che qualsiasi smartphone moderno definirebbe imbarazzanti. Eppure la Kodak Charmera è andata sold out non appena è stata messa in vendita, conquistando migliaia di giovani disposti a spendere circa 40 euro per un oggetto che, sulla carta, non ha senso di esistere. Benvenuti nell’era del vintage digitale, dove la perfezione tecnica è sopravvalutata e una foto sfocata vale più di mille scatti in alta risoluzione dimenticati nella galleria del telefono. La Charmera si ispira alla Kodak Fling, la prima fotocamera usa e getta prodotta dall’azienda americana nel 1987.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sold out in poche ore: perché tutti sul web vogliono la fotocamera da 40€ che fa foto “brutte”?

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