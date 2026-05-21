Alessandra Mussolini ha dichiarato di aver sempre avuto reazioni forti legate al suo cognome, che ha rifiutato di cambiare quando Dino Risi le propose questa soluzione. Dopo aver partecipato al Grande Fratello, ha affermato di vivere alla giornata e di non sostenere la Lega. Ha anche detto di non aspettarsi la gioia provata entrando nel reality, precisando che non si trattava di una rivincita, ma di un momento in cui poteva esprimersi liberamente.

“Non me lo aspettavo, è stata una gioia infinita. Nessuna rivincita. Ero entrata per divertirmi, per poter dire quello che mi passa per la testa, finalmente. Nella realtà non c’è questa libertà. Sono stata Alessandra. Alessandra e basta, senza la corazza”, festeggia così Alessandra Mussolini la vittoria del “ Grande Fratello “. Nell’ultimo scontro in finale ha battuto Antonella Elia e si è aggiudicata il premio di 100 mila euro (la metà da devolvere in beneficenza): “Non pensavo di fare il GF né tantomeno di vincerlo, ma è proprio vero che non bisogna mai mettere un punto nelle cose, sempre una virgola. I miei dicevano: ‘No, che fai? Non andare’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio cognome ha sempre suscitato reazioni, resta impresso. Dino Risi mi propose di cambiarlo, dissi no. Dopo il Grande Fratello la politica? Vivo alla giornata ma non sto con la Lega”: parla Alessandra Mussolini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Dallo spettacolo alla politica e viceversa. Grande Fratello, vince Alessandra MussoliniDopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini è la vincitrice del Grande Fratello Vip: ha...

“Io sto male e loro…”. Alessandra Mussolini, il malore e la polemica nella casa del Grande fratello vip 2026L’avventura di Alessandra Mussolini al Grande fratello vip 2026 è iniziata in salita.

Il mio cognome ha sempre suscitato reazioni, resta impresso. Dino Risi mi propose di cambiarlo, dissi no. Dopo il Grande Fratello la politica? Vivo alla giornata ma non sto ...Alessandra Mussolini ha vinto il Grande Fratello: dalla zia Sophia Loren alla Lega, parla di tutto senza filtri. ilfattoquotidiano.it