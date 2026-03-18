Alessandra Mussolini, partecipante al Grande Fratello Vip 2026, ha accusato un malore improvviso nelle ore successive alla sua prima notte nella casa di Canale 5. La sua presenza è stata segnata anche da un acceso confronto con Selvaggia Lucarelli durante la prima diretta. La situazione ha suscitato attenzione tra i concorrenti e il pubblico, mentre l’ex parlamentare ha lasciato intendere di non trovarsi bene.

L’avventura di Alessandra Mussolini al Grande fratello vip 2026 è iniziata in salita. Dopo il confronto acceso con Selvaggia Lucarelli nella prima diretta, nelle ore successive l’ex parlamentare avrebbe accusato anche un malessere improvviso, che ha segnato la sua prima notte nella casa di Canale 5. Il racconto è arrivato la mattina dopo, a colazione, davanti ad alcuni coinquilini. Mussolini ha spiegato di essersi sentita spiazzata non solo per il disagio fisico, ma anche per l’impatto con i ritmi e i suoni della casa, un contesto in cui deve ancora prendere confidenza con regole e dinamiche. Il racconto a colazione e le prime difficoltà nella casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Io sto male e loro…”. Alessandra Mussolini, il malore e la polemica nella casa del Grande fratello vip 2026

Articoli correlati

“Io sto male e loro…”. Alessandra Mussolini, il malore poi sbotta contro il Grande Fratello VipL’ingresso di Alessandra Mussolini nella casa del Grande Fratello Vip 2026 non è stato dei più semplici.

Grande Fratello Vip 2026 concorrenti, Alessandra Mussolini è un caso negli Stati Uniti: "Nipote del dittatore"Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, è stata confermata Alessandra Mussolini.

Altri aggiornamenti su Alessandra Mussolini

Temi più discussi: Un tradimento non si perdona. Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip parlerà del suo amore con Mauro Floriani; Chi è il marito di Alessandra Mussolini, Mauro Floriani e lo scandalo con condanna: No, non l’ho mai perdonato; Ilary Blasi porta la famiglia in studio: da nonna Marcella a figlia Ilary e sorella Melory| E il web esplode; GF Vip 2026, Alessandra Mussolini show: la rivelazione choc sul tatuaggio intimo spiazza tutti.

Alessandra Mussolini furiosa con Lucarelli: Io regina delle sceneggiate? Porta rispetto| È lite al GF VipAlessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli, si scatena la prima lite al Grande Fratello Vip 2026: la concorrente furiosa ... ilsussidiario.net

Alessandra Mussolini si sente male al Grande Fratello Vip e accusa la regia: Quasi svenuta| Cos’è successoAlessandra Mussolini si sente male al Grande Fratello Vip 2026 e accusa poi la regia di non averla aiutata: Mi sono ripresa da sola ... ilsussidiario.net

Intanto nella notte Alessandra Mussolini ha rivelato a tutti di avere fatto un tatuaggio lì sotto: “Mi volevo fare un bel tatuaggione! Se ha fatto male Volevo morire! Dove Ma lì, sulla pat*ta! Tanto non ci sente nessuno“ - facebook.com facebook

#Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com