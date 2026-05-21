Il ministro Piantedosi | Via Piave soldi e agenti così la sorveglieremo

Il ministero degli Interni ha annunciato un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato al Comune, destinato a migliorare il sistema di videosorveglianza e a coprire le spese per gli straordinari dei vigili. Il ministro ha spiegato che parte delle risorse saranno utilizzate per rafforzare la sorveglianza sulla via Piave, con l’obiettivo di aumentare la presenza degli agenti e migliorare la sicurezza nell’area. La cifra arriverà tramite un apposito finanziamento e sarà destinata a interventi specifici nel territorio.

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VENEZIA - Ci sono i soldi in arrivo dal ministero degli Interni per la sicurezza del Comune: 1 milione e 700mila euro per implementare la videosorveglianza e pagare gli straordinari dei vigili urbani, più altri 2 specificatamente per la riqualificazione di via Piave. Ci sono le statistiche positive sui reati, in calo a Venezia del 5%. C’è la novità di un nucleo specializzato che la Procura dedicherà ai reati di sicurezza urbana. Tanti annunci ieri, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, da parte del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Un ritorno in laguna per l’inquilino del Viminale, in un momento particolare per Venezia che tra pochi giorni andrà al voto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Il ministro Piantedosi: «Via Piave, soldi e agenti, così la sorveglieremo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sicurezza in Puglia, il ministro Piantedosi: "Più agenti e 6,5 milioni per videosorveglianza intelligente"Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato a Bari i rappresentanti delle istituzioni pugliesi per fare il punto sulla sicurezza nelle... Sicurezza a in Puglia, il ministro Piantedosi: "Più agenti e 6,5 milioni per videosorveglianza intelligente"Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato a Bari i rappresentanti delle istituzioni pugliesi per fare il punto sulla sicurezza nelle... Il ministro Piantedosi: Via Piave, soldi e agenti, così la sorveglieremoVENEZIA - Ci sono i soldi in arrivo dal ministero degli Interni per la sicurezza del Comune: 1 milione e 700mila euro per implementare la videosorveglianza e pagare gli straordinari dei ... ilgazzettino.it Nessuna terza di via di Piantedosi sull'immigrazione: ecco perché il ministro è contro lo ius scholaeEsiste una terza via sull’immigrazione di Piantedosi? Le parole del cattolico ministro dell’Interno, nato nel culto di De Mita e Sullo, possono davvero fare breccia in un governo diviso fra le spinte ... ilfoglio.it